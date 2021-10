Compulsion Games sta sviluppando una esclusiva Xbox dark fantasy in terza persona?

E' uno dei nomi meno in vista tra i team della famiglia Xbox Game Studios ma a quanto pare Compulsion Games (autori di We Happy Few) sta lavorando ad un gioco con atmosfere dark fantasy, un action in terza persona ovviamente esclusivo per Xbox e PC.

Purtroppo è solamente un voce di corridoio ma Klobrille (voce da sempre molto vicina al mondo dei pettegolezzi legati a Xbox) è assolutamente sicuro di quanto riferito da alcune sue fonti, al momento quindi possiamo solamente prendere in considerazione il rumor in attesa di scoprire sia sia vero o meno.

Compulsion Games è uno studio canadese fondato da ex membri di Arkane Studios, due i giochi prodotti dal team, Contrast e We Happy Few, di fatto l'ultimo titolo pubblicato dall'etichetta prima dell'acquisizione da parte di Microsoft. I tempi sembrano essere maturi per la presentazione di un nuovo titolo e chissà che non riusciremo a saperne di più entro la fine dell'anno magari durante l'Xbox FanFest (non ancora annunciato) o magari nel corso dei The Game Awards 2021 di dicembre.

Quest'anno Microsoft festeggia il ventesimo anniversario di Xbox e sono in molti a credere che la casa di Redmond abbia in serbo altri annunci per rendere epiche le celebrazioni.