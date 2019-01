Computer Mania Mediaworld: PC gaming, mouse e monitor in offerta

Come ampiamente riportato questa mattina, Mediaworld ha lanciato il nuovo volantino Computer Mania, che propone degli interessanti sconti su vari prodotti d'informatica, in particolar modo legati al settore dei computer. In questa notizia ci concentriamo sui PC da gaming e gli accessori.

Partendo dai laptop da gaming, partiamo con i'MSI GL53 8SE-046IT, computer portatile con processore Intel Core i7-870H, hard disk da 1 terabyte, SSD da 256 gigabyte, 16 gigabyte di RAM e display da 15,6 pollici Full HD, che può essere portato a casa a 1899 Euro.

Disponibile ad 899 Euro l'HP Pavilion Gaming 690-005NL, PC fisso con AMD Ryzen 5, 1 terabyte di hard disk, 256 gigabyte di SSD, 8 gigabyte di RAM e basato su Windows 10 Home a 64 bit.

Più ricca l'offerta dal fronte monitor: il Samsung C27JG52 da 27 pollici 2K è disponibile a 319 Euro dai precedenti 399 Euro, mentre l'MSI OPTIX MAG241CR da 23,6 pollici può essere acquistato a 279 Euro.

Dal fronte degli accessori, citiamo il volante Logitech G29 Driving Force Racing a 199 Euro, per un risparmio importante rispetto ai 409 Euro precedenti. Disponibile a 44,90 euro il Razer Besilisk, un mouse da gaming USB con 8 pulsanti. Infine, chiudiamo con la tastiera da gaming HP OMEN 110 a 66,84 Euro.

