Cos'hanno in comune Star Wars Jedi Fallen Order e God of War? Ce lo spiega Stig Asmussen

Intervistato dai giornalisti di Esquire, il direttore dei primi tre capitoli di God of War, Stig Asmussen, ha illustrato il suo lavoro in seno a Respawn e spiegato quelli che, secondo lui, sono i punti di contatto tra Star Wars Jedi Fallen Order e l'epopea di Kratos a cui ha dedicato diversi anni della sua carriera.

Ripercorrendo il periodo della fruttuosa collaborazione con Sony Santa Monica, Asmussen ha infatti dichiarato che "ho lavorato sulla serie di God of War dal primo capitolo fino a God of War 3, quindi è ovvio che tutto ciò mi abbia influenzato non solo dal punto di vista del design, ma anche da quello dell'approccio alla produzione e dall'esperienza dello sviluppo: quali standard qualitativi vuoi raggiungere, quanto in alto vuoi fissare l'asticella delle aspettative, cose di questo genere".

Ciò che rende davvero interessante l'intervento dell'uomo a capo del progetto di Jedi Fallen Order è però il commento in cui il dirigente di Respawn afferma che c'è un filo invisibile che unisce indissolubilmente il suo ultimo kolossal sci-fi alla saga action di Kratos: "Ad essere sincero, ti mentirei se non dicessi che Star Wars ha influenzato il lavoro che ho svolto sui videogiochi di God of War e su altri titoli di cui mi sono occupato. Quindi sì, è divertente osservare la cosa da questo punto di vista e scoprire come sia tornato in qualche modo al mio punto di partenza".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Stig Asmussen? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi consigliamo di leggere la nostra ultima anteprima su Star Wars Jedi Fallen Order in attesa della nostra recensione finale che troverete su queste pagine a ridosso del lancio dell'ultima avventura fantascientifica di Electronic Arts, atteso per il 15 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.