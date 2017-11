Con oltre 85 milioni di copie, GTA 5 è ora il gioco più venduto di sempre

Nella giornata di oggiha condiviso i risultati finanziari del secondo trimestre dell'anno fiscale 2018, periodo che va dal primo luglio al 30 settembre 2017, rivelandoci i dati relativi ai suoi più importanti franchise.

In questa occasione il publisher ha annunciato GTA 5 ha raggiunto e superato gli 85 milioni di copie distribuite, diventando ufficialmente il videogioco più venduto della storia (dati NPD), escludendo le copie per dispositivi mobile di Minecraft e Tetris. Numeri di tutto rispetto anche per NBA 2K18, che ha fatto registrare 6 milioni di copie distribuite. Infine, Take-Two ha dichiarato che si aspetta un anno fiscale 2019 da record grazie al lancio di Red Dead Redemption 2 e al supporto dei vari titoli sportivi a marchio 2K.