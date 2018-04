Con due semplici passaggi, potete ottenere The Witcher: Enhanced Edition per PC gratis

GOG.com, il marketplace digitale di CD Projekt, offre una ghiotta occasione per recuperare il primo episodio della serie di The Witcher, giunta alla fama mondiale con il terzo capitolo pubblicato nel 2015 che ne ha decretato la fine della trilogia.

Se interessati a scaricare gratuitamente The Witcher: Enhanced Edition in versione PC, dovrete innanzitutto raggiungere GOG.com per avviare il download di Gwent: The Witcher Card Game, gioco in di carte collezionabili a tema The Witcher ancora in fase di Early Access e scaricabile anch'esso in via del tutto gratuita. In seguito, dovrete iscrivervi alla newsletter di GOG.com (potrete disiscrivervi in qualsiasi momento). Sarete ora in grado di scaricare The Witcher: Enhanced Edition. Ovviamente, per fare tutto questo si necessiterà di un account attivo sulla piattaforma digitale di CD Projekt.

Cosa ne pensate? Coglierete l'occasione per recuperare il primo episodio dell'ormai celebre trasposizione videoludica delle avventure di Geralt di Rivia? A proposito di The Witcher, vi segnaliamo che, come confermato di recente dalla sceneggiatrice Lauren Hissrich, la serie TV prodotta da Netflix presenterà un totale di 8 episodi nella sua stagione di debutto. Lo show arriverà indicativamente nel 2020, e tutti gli episodi della serie - escluso il pilot - devono ancora essere scritti.