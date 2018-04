Con Magic Open Houses scopri Magic: The Gathering, un gioco con 25 anni di storia

25 anni di Magic: the Gathering, oltre 20 miliardi di carte stampate, 7000 punti di ritrovo e diversi milioni di appassionati per il gioco di strategia più famoso del mondo.

Il 2018 sarà un anno all’insegna di questo importante anniversario e, per celebrarlo al meglio, arriverà presto Dominaria, la nuova attesissima espansione che riporterà i giocatori nelle ambientazioni dei primissimi anni del gioco. La strada verso l’uscita è costellata di eventi dedicati a tutti i giocatori, dai più esperti ai novizi: ad aprire le danze, come sempre, è l’iniziativa Magic Open House, durante la quale Wizards of the Coast invita tutti a scoprire, o riscoprire, questo multiverso fantasy.

In 25 anni, Magic è cresciuto e si è evoluto in maniera impressionante, ma uno dei suoi traguardi maggiori è quello di aver creato una community mondiale estremamente variegata. Questo anniversario è l’occasione perfetta per riunire giocatori vecchi e nuovi, riconducendoli tutti a un panorama familiare, dato che con Dominaria si torna su uno dei piani principali che ha letteralmente fatto la storia di Magic: the Gathering. Un ritorno simbolico e celebrativo per il gioco, che nel 1993 è partito proprio da qui con la primissima versione Alpha.

Grazie all’ultima espansione si potranno rivivere le atmosfere degli albori di Magic con nuove meccaniche e tante novità, che sarà possibile scoprire durante Magic Open House, l’iniziativa ideale per questo ritorno alle origini. Durante l’evento, che si terrà tra sabato 14 e domenica 15 aprile, giocatori e curiosi di tutta Europa potranno infatti recarsi in uno degli oltre 1.700 negozi del Wizards Play Network, dove riceveranno gratuitamente una dettagliata spiegazione delle regole di Magic: the Gathering, insieme a un mazzo introduttivo con il quale potranno subito mettere in pratica quello che hanno imparato.

Un’occasione, per gli ex giocatori, per riscoprire il gioco e l’atmosfera accogliente e coinvolgente della grande community, ma soprattutto di vedere come si è evoluto negli anni. Il tutto all’interno di un’espansione che li riporta ad alcuni luoghi e personaggi emblematici che già conoscono, tra richiami e citazioni a vecchie carte. Naturalmente Magic Open House si rivolge anche a chi è interessato a scoprire il gioco e agli appassionati più esperti che desiderano condividere con i propri amici la passione per Magic: the Gathering. Anche per questo, tutti coloro che parteciperanno all’evento potranno ottenere una speciale carta Premium Foil con illustrazione completa di Elfi di Llanowar, direttamente da Dominaria, due settimane prima della sua uscita ufficiale!

Le sorprese non finiscono qui, perché in occasione dell’uscita della nuova espansione, i giocatori potranno usufruire anche della promozione Buy-A-Box, valida fino a esaurimento scorte. Prenotando un box di Dominaria in uno dei negozi membri del Wizards Play Network, sarà possibile ritirarlo con una settimana di anticipo rispetto alla release ufficiale, durante il weekend di Prerelease del 21-22 aprile. Insieme al box i giocatori troveranno la carta promozionale Canto di Fuoco e Oratrice del Sole, ottenibile solo in questo modo e perfetta per i formati Commander e il nuovissimo Brawl.

Magic Open House sarà il primo appuntamento della stagione di Dominaria, che proseguirà con il week-end di Prerelease e successivamente con un fittissimo calendario di eventi in-store. Maggiori informazioni su Dominaria e sui prossimi eventi sono disponibili sul sito ufficiale di Magic: The Gathering.