Conan Exiles compie un anno: Funcom festeggia con l'Anniversary Update

I vertici di Funcom festeggiano il primo anno di Conan Exiles lanciando l'Anniversary Update. Il nuovo aggiornamento dell'action free roaming ambientato nella violenta dimensione di Conan il Barbaro è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One e introduce tutta una serie di migliorie e di ottimizzazioni.

Una volta provveduto ad aggiornare il titolo all'ultima versione, i guerrieri seminudi dell'universo fantasy di Conan Exiles possono infatti esplorare i nuovi dungeon The Sunken City e Scorpion Den e tentare la fortuna contro le spaventose creature che vi abitano per strappare loro quanti più tesori possibile.

Sempre grazie al nuovo update assistiamo all'introduzione di una nuova serie di companion come scheletri, uomini lucertola e iene. Gli autori di Funcom hanno poi deciso di approfittare dell'Anniversary Update per accogliere le richieste pervenute dalla community nella modifica delle routine comportamentali dei personaggi secondari incrociati visitando la Capitale e i suoi diversi distretti, riducendone oltretutto il numero (seppur di poco) per evitare fastidiosi cali di framerate e glitch.

Il video confezionato dagli sviluppatori riassume tutte le principali novità dell'ultimo aggiornamento e invita i giocatori a reimmergersi nelle atmosfere di Conan Exiles per apprezzare gli sforzi profusi per dare forma a questo update: anche per questo, il titolo potrà essere scaricato su PC e fruito gratuitamente su Steam dal 9 al 13 maggio. Ricordiamo a chi ci segue che Conan Exiles è stato uno dei protagonisti dei giochi PS Plus di aprile: per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate infine una nostra guida su meccaniche di base, combattimento e sopravvivenza.