Conan Exiles esce oggi, in promozione su Amazon nelle versioni PC, PS4 e Xbox One

Conan Exiles arriva oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il gioco è ora disponibile in tutti i negozi e per l'occasione Amazon.it ha abbassato leggermente il prezzo della Day One Edition, in vendita per tutti i formati a meno di 50 euro.

Questa la sinossi di Conan Exiles diffusa da Funcom: "Sopravvivi in un mondo ostile, crea il tuo regno e annienta i nemici con combattimenti brutali e guerre epiche. All'inizio del gioco hai a disposizione unicamente le tue mani. Forgia il retaggio del tuo clan, costruendo qualsiasi cosa: da una piccola casa a fortezze gigantesche e intere città. Combatti usando spade, archi, armi d'assedio e assumi il controllo di avatar divini giganti per devastare le città nemiche. Esplora un mondo gigantesco, pieno di sfide e opportunità. Caccia gli animali per le risorse, uccidi i mostri per i tesori ed esplora a fondo l'ambiente per scoprire i segreti di antiche civiltà."

Per quanto riguarda le specifiche tecniche su console Mid Gen, il gioco gira a 1440p su Xbox One X e 1080p su PS4 Pro, in entrambi i casi senza il supporto per l'HDR. Insieme a Conan Exiles è disponibile una corposa day one patch che apporta numerose migliorie alla stabilità generale e all'interfaccia, nonchè al bilanciamento del gameplay, rimuovendo anche alcuni fastidiosi bug riscontrati durante la fase Early Access.