Conan Exiles girerà a 1440p su Xbox One X e a 1080p su PlayStation 4 Pro; niente HDR

Dopo molti mesi trascorsi in Accesso Anticipato su Steam e in Game Preview su Xbox One, Conan Exiles si appresta ad essere lanciato ufficialmente, anche su PlayStation 4.

Per l'occasione, la redazione di WCCFTech ha contattato Funcom chiedendo informazioni sulle caratteristiche tecniche delle versioni console. A quanto pare, diversamente da quanto dichiarato nel giugno del 2017, Conan Exiles non girerà in 4K su Xbox One X. Sulla console premium di Microsoft sarà 1440p, e raggiungerà il 4K solo tramite upscaling. A tal proposito, gli sviluppatori hanno dichiarato: "Non abbiamo avuto abbastanza tempo per sfruttare tutte le potenzialità dell'hardware di Xbox One X, così abbiamo percorso la via più sicura scegliendo una risoluzione inferiore con settaggi personalizzati". In sostanza, hanno preferito ottenere il miglior framerate possibile a questa risoluzione, piuttosto che puntare ad una superiore.

Su PlayStation 4 Pro girerà a 1080p, con impostazioni grafiche migliori rispetto alla controparte PlayStation 4. Al momento, inoltre, non c'è alcun piano per implementare la tecnologia HDR, su nessuna delle piattaforme sulle quali verrà pubblicato il gioco, e neppure per la realizzazione di una versione per Nintendo Switch.

Vi ricordiamo che Conan Exiles verrà lanciato il prossimo 8 maggio. L'ultimo trailer pubblicato da Funcom mostra l'esteso mondo di gioco, che spazierà "da aridi deserti a vette ghiacciate, da umide paludi a temperature estreme".