Conan Exiles, inizia una nuova era: svelato l'enorme update Age of Sorcery

Gli sviluppatori di Funcom presentano ufficialmente Age of Sorcery, l'enorme aggiornamento 3.0 di Conan Exiles che promette di inaugurare una nuova era per l'avventura open world ambientata nella dimensione fantasy della recentemente acquisita IP di Conan il Barbaro.

Attraverso Age of Sorcery, gli autori norvegesi spiegano di voler rinforzare l'anima Sword & Sorcery di Conan il Barbaro attraverso un enorme update gratuito con tanti contenuti inediti e un cambiamento fondamentale nell'impianto ludico dell'MMO rappresentato, appunto, dalle Epoche.

Il sistema elaborato da Funcom rappresent infatti un nuovo modo per ampliare e arricchire costantemente l'esperienza di gioco e le attività da svolgere ingame insieme al proprio alter-ego. A partire da Age of Sorcery, ogni Epoca successiva proporrà un proprio tema univoco, dei contenuti gratuiti e un Pass Battaglia a pagamento che sostituirà l'attuale modello basato sulle espansioni premium.

In questo modo, assicura il team di Funcom, sarà possibile sostenere la crescita del gioco e garantire agli appassionati l'accesso a un ventaglio sempre più ampio e variegato di contenuti esclusivi. In Age of Sorcery, ad esempio, i giocatori potranno scegliere se abbracciare i poteri della stregoneria e sacrificare, così facendo, una parte della propria forza vitale per lanciare incantesimi mortali ed evocare creature.

In questa prima Epoca di Conan Exiles assisteremo anche alla revisione completa del sistema di attributi e perk su cui si basa la progressione delle abilità di combattimento per personaggio; non mancheranno anche delle migliorie all'interfaccia e l'inserimento di una Modalità Creativa che consentirà agli utenti di costruire senza restrizioni.

Nel lungo elenco degli interventi compiuti da Funcom ritroveremo anche delle profonde modifiche ai Seguaci, nuovi oggetti e materiali per il crafting associati alla stregoneria e ai suoi rituali, un update al mondo di gioco per renderlo ancora più vivo e tante altre sorprese che verranno svelate a ridosso del lancio di Age of Sorcery, previsto nel terzo trimestre del 2022 su PC e console PlayStation e Xbox.