Conan Exiles: il nuovo trailer è dedicato al mondo di gioco

Funcom ha pubblicato un nuovo trailer di Conan Exiles dedicato al mondo di gioco, permettendoci di dare uno sguardo ravvicinato alle ambientazioni. Il titolo debutterà nella sua versione definitiva l'8 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC.

"Da aridi deserti a vette ghiacciate, da umide paludi a temperature estreme. La terra di Conan Exiles è un enorme mondo ostile dove solo i più forti sopravviveranno" recita la voce narrante del nuovo trailer di Conan Exiles, il survival game online di Funcom che verrà lanciato l'8 maggio nella sua versione definitiva su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Dopo 14 mesi di Early Access, Conan Exiles verrà finalmente lanciato con nuovi contenuti, caratteristiche e con la sua prima release in assoluto su PlayStation 4. Oltre ad aver raddoppiato le dimensioni del gioco proposto in Accesso Anticipato, il mondo che gli utenti potranno esplorare l'8 Maggio si estenderà dagli aridi deserti agli altopiani gelati, oltre a includere location mai viste prima come la palude. In questo luogo i giocatori troveranno i depravati Lemuri, individui che compiono rituali orgiastici per adorare Derketo, dea bicolore che cammina sul confine tra la lussuria e la morte.

