Conan Exiles: un nuovo trailer mostra le principali novità in vista del lancio

Dopo 14 mesi di Early Access, Conan Exiles verrà lanciato l’8 Maggio e sarà disponibile in tutto il mondo in versione fisica e digitale. Oggi, Funcom dà inizio al countdown verso il lancio pubblicando un nuovo trailer che mostra il look e il gameplay del gioco.

Funcom ha inoltre pubblicato un post sul suo blog spiegando esattamente cosa vedremo nel gioco al lancio. E ci saranno tante novità.

"Vivi. Ama. Brucia di vita. Uccidi e sopravvivi, afferma il miglior barbaro del mondo mentre mentre introduce un altro esiliato nel meraviglioso open world delle Terre Esiliate. Presto, i giocatori su PC, Xbox One e PlayStation 4 faranno la stessa cosa. Volevamo essere sicuri che chiudere l’Early Access fosse qualcosa di più che rimuovere semplicemente l'etichetta Early Access e dire che abbiamo finito,” afferma Rui Casais CEO presso Funcom. “Oltre ad essere disponibile per la prima volta su PlayStation 4, il lancio di Conan Exiles porta con sé una massiccia espansione del mondo di gioco, nuove caratteristiche che andranno a modificare il gioco come invasioni di mostri conosciuti come ‘purge’ e un sistema di combattimento interamente orientato all'azione, così come molte altre aggiunte importanti che rendono definitiva questa visione di Conan Exiles. Se sei già stato in battaglia, o se la stai scoprendo per la prima volta, l’8 Maggio è il giorno giusto per unirsi all’avventura.”

Conan Exiles ha avuto un accesso anticipato per PC il 31 Gennaio 2018. Il gioco è un open word survival, ambientato nelle terre desolate e brutali di Conan il Barbaro. Stavolta il giocatore deve sopravvivere in un mondo selvaggio, costruire il suo regno e dominare i nemici con brutali combattimenti e guerre epiche. Inizi solo con le mani nude e forgi l'eredità del tuo clan, costruendo qualsiasi cosa, da una piccola casa a gigantesche fortezze e intere città. Combatti in guerra usando spade, archi, armi d'assedio e persino prendi il controllo degli avatar giganti degli dei e distruggi le città nemiche. Conan Exiles può essere giocato sia in modalità single player che in multiplayer online.