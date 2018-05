Conan Exiles e Overwatch Open Division in diretta oggi 19 maggio

Quest'oggi Everyeye Live ha in serbo per voi due diverse trasmissioni, che sapranno accontentare gli amanti dei survival games e degli eSport.

A partire dalle ore 17:00 saremo in diretta con Conan Exiles di Funcom. Il gioco di sopravvivenza a sfondo barbarico è approdato nei giorni scorsi su PlayStation 4, Xbox One e PC dopo circa un anno trascorso in accesso anticipato. Il titolo si è rivelato piuttosto solido, con un sistema di gioco straripante di possibilità, un mondo vasto e un buon combat system. Pecca sul versante tecnico, ma ha ampi margini di miglioramento e sarà interessante seguirne gli sviluppi. Alle ore 19:00, invece, ospiteremo sul nostro canale Twitch la Overwatch Open Division, che potrà vantare il commento d'eccezione dei Samsung Morning Stars! Entrambi i team - Black e Blue - stanno ottenendo risultati eccellenti, con ben 8 vittorie in altrettanti match. Dopo la quarta settimana di campionato si trovano saldamente tra le posizioni che contano.

