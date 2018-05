Conan Exiles a quota un milione di copie: trailer di lancio e dettagli sulla prima patch

Il Barbaro è arrivato! Funcom annuncia che Conan Exiles è finalmente disponibile oggi su PC, Xbox One e PlayStation 4. Un importante update è già disponibile su tutte le piattaforme e introduce nuove aree nel mondo di gioco, oltre a concludere l'Early Access della build resa disponibile su Windows e console Xbox.

Funcom ha inoltre annunciato oggi che il gioco ha venduto più di un milione di copie, già prima del lancio di oggi. Conan Exiles è stato sottoposto ad enormi cambiamenti, aggiunte e miglioramenti durante la fase di Early Access. Il mondo di gioco ha raddoppiato la sua ampiezza, nuovissime caratteristiche e meccaniche sono state implementate, assieme a una gran quantità di contenuti. La versione di lancio odierna, introduce i nuovi biomi Swamp e Volcano, oltre alla versione aggiornata del nuovo Purge, dove i mostri ti atteccheranno per far fuori la tua base.

In questo momento, Conan Exiles ha venduto più di un milione di copie prima del lancio, grazie all’Early Access/Game Preview e ai pre-order digitali e fisici.

"Conan Exiles è già uno dei titoli di successo, in questi 25 anni di storia di Funcom" ha dichiarato il CEO di Funcom Rui Casais. "Per noi è stata un’esperienza fantastica. Quando guardo all'incredibile viaggio che il gioco ha attraversato in soli 15 mesi di Early Access e allo sviluppo accolto positivamente dalle recensioni dei giocatori negli ultimi mesi, sono fiducioso del successo di ciò che abbiamo deciso di fare. Sono molto orgoglioso dello straordinario lavoro svolto da tutti i membri del team."

Infine, Funcom è fiera di annunciare che la Collector's Edition è disponibile presso alcuni retailer selezionati. Questa edizione unica contiene oggetti esclusivi sia digitali che fisici che soddisferanno qualsiasi fan di Conan il Barbaro e di Conan Exiles. Questa edizione include:

Una figurina di 15 cm di Conan il Barbaro, realizzata sul modello di Conan dopo l’uscita del trailer cinematografico di Conan Exiles

di Conan il Barbaro, realizzata sul modello di Conan dopo l’uscita del trailer cinematografico di Conan Exiles Comic Book personalizzato : Un fumetto a colori appositamente creato per il gioco in collaborazione con Dark Horse Comics. Il fumetto racconta la storia di Conan in una delle sue avventure nelle Exiled Lands.

: Un fumetto a colori appositamente creato per il gioco in collaborazione con Dark Horse Comics. Il fumetto racconta la storia di Conan in una delle sue avventure nelle Exiled Lands. Colonna sonora : Tre colonne sonore con la musica di Conan Exiles e quella di Age of Conan: Hyborian Adventures e Age of Conan: Rise of the Godslayer

: Tre colonne sonore con la musica di Conan Exiles e quella di Age of Conan: Hyborian Adventures e Age of Conan: Rise of the Godslayer Artbook : Scopri il dietro le quinte e alcuni degli incredibili artwork della produzione utilizzati dagli sviluppatori per guidare la loro visione del gioco in questo artbook stampato a colori.

: Scopri il dietro le quinte e alcuni degli incredibili artwork della produzione utilizzati dagli sviluppatori per guidare la loro visione del gioco in questo artbook stampato a colori. Mappa del Mondo : Mappa stampata a colori del mondo di Conan Exiles

: Mappa stampata a colori del mondo di Conan Exiles Fumetto digitale : Un Codice per sbloccare sei fumetti digitali a colori di Dark Horse Comics, con l'intero arco della storia "A Witch Shall Be Born"

: Un Codice per sbloccare sei fumetti digitali a colori di Dark Horse Comics, con l'intero arco della storia "A Witch Shall Be Born" Libro RPG digitale: Codice per sbloccare un quaderno digitale di 368 pagine a colori, completamente creato da Modiphius per le loro versioni di Conan e il gioco di ruolo cartaceo. Tutto ciò di cui hai bisogno per giocare!

Conan Exiles è un survival game, open world, ambientato nelle terre selvagge di Conan il Barbaro. Qui i giocatori devono sopravvivere in un mondo vasto e senza soluzioni di continuità, costruire una casa, un regno e dominare in selvaggi combattimenti ed epiche guerre sia in modalità giocatore singolo che multiplayer.