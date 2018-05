Conan Exiles si mostra in azione su PlayStation 4 per la prima volta in un video gameplay

Dopo molto tempo trascorso in Accesso Anticipato su Steam e in Game Preview su Xbox One, Conan Exiles si prepara al lancio ufficiale. Oltre alle piattaforme appena menzionate, il titolo di Funcom approderà anche su PlayStation 4.

La versione per la console di Sony non avevamo mai avuto modo di vederla, fino ad oggi. Il team l'ha finalmente mostrata in azione durante uno trasmissione andata in onda sui suoi canali ufficiali, durante la quale ha fatto il punto della situazione sull'ultimo anno (e oltre) trascorso in accesso anticipato. Il gameplay, catturato su una PlayStation 4 standard, comincia al minuto 26:00 e mostra fasi di esplorazione, combattimenti, l'inventario, la schermata di potenziamento del personaggio e molto altro ancora.

Conan Exiles verrà pubblicato tra pochissimi giorni, l'8 maggio, su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo di Funcom supporterà anche le console premium di Sony e Microsoft. Su Xbox One X girerà alla risoluzione 1440p, mentre su PlayStation 4 Pro a 1080p con impostazioni grafiche migliori rispetto alla controparte standard. La tecnologia HDR non sarà supportata su nessuna piattaforma. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati dei simpatici filmati promozionali che provano a immaginare come se la caverebbe Conan il Barbaro ai nostri giorni!