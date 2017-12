Conan Exiles verrà pubblicato l'8 maggio 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One

uscirà finalmente dall'il prossimo 8 maggio per approdare in versione fisica, digitale e Collector's Edition in tiratura limitata su

"L'Early Access e il Game Preview sono stati strumenti di fondamentale importanza per noi", ha dichiarato il Creative Director Joel Bylos.

"Ci hanno permesso di ottenere un feedback diretto dai giocatori rendendoci più facile concentrarci sul da farsi, sulla correzione dei bug, e sui nuovi contenuti. Ci separa ancora qualche mese dalla data di lancio, e fino ad allora continueremo ad occuparci dei problemi e ad aggiungere migliorie".

Per i fan più esigenti, Conan Exiles sarà disponibile anche in una ricca Collector's Edition che comprende una statuetta da 15 cm del protagonista, un albo a fumetti a colori, la colonna sonora del gioco, un artbook, la mappa di gioco stampata, un fumetto digitale e il manuale digitale dell'RPG Conan.