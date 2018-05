Conan Exiles: Video Recensione del survival barbarico di Funcom

Dopo oltre un anno trascorso in Accesso Anticipato su Steam, Conan Exiles è finalmente stato lanciato in via ufficiale su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Sfruttando come base il feroce immaginario nato dalle mente di Robert Ervin Howard, il team di sviluppo norvegese ha dato vita ad un survival game molto curato nel gameplay. Conan Exiles non rivoluziona il genere e non è perfetto dal punto di vista tecnico, ma può contare su un sistema di gioco straripante di possibilità, un mondo di gioco interessante da esplorare e un combat system al di sopra delle aspettative.

Il suo destino è ora in mano agli sviluppatori: giochi come questo sono destinati a trasformarsi con il passare del tempo. Se le modifiche che verranno apportate si dimostreranno azzeccate e incisive come quelle che si sono susseguite nei mesi scorsi, per la produzione di Funcom si prospetta un futuro assai roseo. Ad oggi, però, le evidenti problematiche tecniche che affliggono la versione console e la struttura non ottimale dei menu di gioco impediscono a Conan Exiles di fare un ulteriore salto di qualità e raggiungere pienamente l’eccellenza.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo caldamente a leggere la recensione di Conan Exiles a cura di Matteo Mangoni e a guardare la Video Recensione in cima a questa notizia. Vi ricordiamo che il titolo di Funcom è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC.