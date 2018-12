Conan: il nuovo capitolo sarà annunciato allo Showcase di Kinda Funny Games

Dopo averci fatto esplorare l'universo fantasy di Mutant Year Zero: Road to Eden, gli autori di Funcom ci gettano nella polvere del deserto post-apocalittico di Conan per informarci che il nuovo videogioco dedicato al Barbaro verrà annunciato durante lo Showcase 2018 di Kinda Funny Games.

Il sito teaser aperto per l'occasione dagli sviluppatori norvegesi rimanda infatti alla kermesse videoludica di Kinda Funny dell'8 dicembre, con la probabile presenza sul palco dei vertici di Funcom e la presentazione del nuovo titolo di Conan tramite la formula, ormai collaudata, della premiere mondiale con teaser trailer.

Il progetto, di cui non si conoscono i dettagli, potrebbe ricalcare la formula MMO di Conan Exiles o, magari, potrebbe assumere le sembianze di un'avventura singleplayer con un'impronta marcatamente narrativa e ruolistica, sulla falsariga degli action soulslike come Dark Souls o dei GDR occidentali come Skyrim.

A prescindere dalle alchimie ludiche utilizzate dall'azienda di Oslo per plasmare il mondo di gioco del nuovo titolo dedicato a Conan il Barbaro, speriamo solo che il percorso di sviluppo di questo progetto sia meno travagliato di quello che ha caratterizzato Conan Exiles, con una fase interminabile di Early Access e lunghi periodi di apparente "abbandono" spezzati in maniera estemporanea da pochi ma significativi update.

Lo Showcase 2018 di Kinda Funny Games verrà trasmesso l'8 dicembre alle ore 19:00 italiane dal canale Twitch ufficiale di Kinda Funny. Oltre 60 aziende del settore hanno confermato la loro presenza alla kermesse e gli organizzatori promettono di offrirci diverse premiere mondiali.