Conan O'Brien ritorna con Clueless Gamer: nel primo episodio si giocherà a Starfield

Dopo un lungo periodo d'assenza dagli schermi, Clueless Gamer sta per tornare in grande stile. Il primo episodio della nuova stagione dello show avrà infatti come protagonista assoluto Starfield, l'ultima fatica di Bethesda Game Studio.

Da poco, infatti, il canale YouTube ufficiale di Conan O’Brien, Team Coco, si è aggiornato per confermare l'imminente ritorno della serie Clueless Gamer. Nel corso del trailer possiamo vedere alcune sequenze estratte dal primo episodio della nuova serie, durante la quale il noto presentatore dal ciuffo castano tornerà ad essere affiancato da Aaron Bleyaert, che commenterà l'epopea spaziale del suo compagno di viaggio.

Per chi se lo stesse chiedendo, al momento non è stata annunciata una data d'uscita per l'episodio, che secondo la descrizione del trailer arriverà molto presto. In attesa di scoprire maggiori dettagli e di poter vedere cosa ne pensa il celebre duo del gioco di ruolo firmato Bethesda, vi ricordiamo che il team di sviluppo sta continuando a concentrare i propri sforzi sul supporto post-lancio del titolo.

A questo proposito, giusto qualche giorno fa è stato annunciato un importante aggiornamento di Starfield che introdurrà il supporto al DLSS e tantissime altre novità che dovrebbero migliorare anche la fluidità del titolo su PC e console.