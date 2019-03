Conan Unconquered ha una data d'uscita per PC: svelata la Deluxe Edition

A poco meno di quattro mesi annuncio di Conan Unconquered avvenuto nel corso del Kinda Funny Games, Funcom ha finalmente annunciato la data d'uscita: il gioco di strategia verrà pubblicato esclusivamente su PC il prossimo 30 maggio.

Per l'occasione, il team ha anche dato il via su Steam ai preordini dell'edizione Standard, venduta al prezzo di 29,99 euro, e dell'edizione Deluxe, proposta invece a 39,99 euro. Quest'ultima include diversi bonus digitali, ovvero gli eroi aggiuntivi Kalanthes e King Conan utilizzabili in battaglia, la colonna sonora in formato digitale e l'eBook esclusivo scritto da Scott Oden.

Conan Unconquered è un gioco di strategia in tempo reale sviluppato da Petroglyph, team responsabile di Star Wars: Empire at War e Command & Conquer. Ambientato nel mondo di Conan il Barbaro, chiede ai giocatori di costruire una roccaforte e addestrare un esercito invincibile per sopravvivere alle spietate orde di Hyboria. Per evitare l'annientamento dovranno gestire sapientemente le risorse, scoprire nuove tecnologie per potenziare le difese e reclutare un esercito sempre più forte. Oltre alla modalità per giocatore singolo, sarà inclusa anche la cooperativa per due giocatori, dove i partecipanti condivideranno la base e lotteranno per un obiettivo comune.