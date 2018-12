Conan Unconquered: Funcom annuncia il nuovo strategico ai Kinda Funny Games

La vetrina mediatica dello Showcase 2018 di Kinda Funny Games offre ai vertici di Funcom l'opportunità di annunciare Conan Conquered, il nuovo strategico dedicato alla saga di Conan il Barbaro.

Il progetto sarà sviluppato da Petroglyph, la software house del Nevada apprezzata dagli appassionati di videogiochi strategici grazie alle intense esperienze RTS offerte da titoli come Star Wars Empire at War, Universe at War Earth Assault, End of Nations e Grey Goo.



Lo scopo di Conan Unconquered sarà quello di costruire una roccaforte e assemblare un esercito invincibile per sopravvivere alle orde selvagge di Hyboria. Il cuore pulsante dell'esperienza ludica di Unconquered sarà perciò rappresentato dalle battaglie campali contro le ondate nemiche e dalla gestione del proprio impero virtuale.



L'acquisizione delle risorse e delle tecnologie necessarie per avere sugli avversari sarà la chiave del successo e impegnerà gli utenti con sfide di difficoltà e complessità crescente, con la possibilità ulteriore di affrontare le orde di Hyboria in compagnia dei propri amici attraverso l'apposita modalità cooperativa a due giocatori: ciascun utente potrà addestrare le unità volute, ricercare le tecnologie ritenute più interessanti e costruire le strutture in completa autonomia, pur condividendo la medesima roccaforte del proprio amico.



Diversamente da quanto ipotizzato nei giorni scorsi, quindi, il titolo non sarà un sequel di Conan Exiles ma assumerà i contorni di un RTS "classico", con dinamiche di gioco venate di elementi gestionali e combattimenti tattici con visuale dall'alto basati sul controllo in contemporanea di diverse unità digitali dislocate su di una mappa di grandi dimensioni.



Il lancio di Conan Unconquered dovrebbe avvenire a metà 2019 in esclusiva su PC.