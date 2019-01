Conarium: l'horror Lovecraftiano uscirà a febbraio su PS4 e Xbox One

I vertici di Zoetrope cavalcano l'onda lunga dell'hype che accompagna l'attesa per l'uscita di .Resident Evil 2 Remake per informare gli appassionati di videogiochi horror che la loro ultima avventura di stampo squisitamente Lovecraftiano, Conarium, sarà disponibile a partire dal 12 febbraio su PS4 e Xbox One.

Liberamente ispirato al racconto "Alle Montagne della Follia" del maestro dell'orrore H.P. Lovecraft, Conarium pone l'utente nella sfortunata condizione di seguire un manipolo di scienziati nei loro esperimenti volti a stabilire un contatto con le entità ultraterrene.

Il protagonista di quest'avventura a tinte oscure è Frank Gilman, un "ricercatore dell'incubo" recatosi in Antartide per soddisfare la sua irrefrenabile sete di conoscenza e condurre un esperimento che lo proietterà in una dimensione parallela popolata da creature demoniache.

L'esperienza di gioco propostaci dagli sviluppatori turchi sarà incentrata sulla risoluzione di numerosi enigmi ambientali in un crescendo di emozioni che culminerà in un sorprendente epilogo con finali a scelta multipla.

A dare ulteriore peso al progetto ci saranno poi i puzzle secondari che dovremo completare per acquisire nuovi oggetti collezionabili e le attività da svolgere per scoprire tutti gli easter egg a tema lovecraftiano disseminati nei distopici scenari ricreati dagli Zoetrope con l'ausilio dell'Unreal Engine 4.

A questo punto non ci resta che lasciarvi alle restanti immagini in galleria e al nuovo filmato dimostrativo di Conarium che accompagna l'annuncio della data di lancio definitiva della doppia versione console per PlayStation 4 e Xbox One.