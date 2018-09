Conception Plus annunciato per PlayStation 4, sarà giocabile al Tokyo Game Show 2018

Sul nuovo numero di Famitsu è stato annunciato ufficialmente Conception Plus Ore no Kodomo wo Undekure! per PlayStation 4, edizione aggiornata del titolo omonimo uscito su PSP (solo in Giappone) nel 2012 e accolto calorosamente da pubblico e critica.

Conception Plus Ore no Kodomo wo Undekure! presenterà un comparto tecnico migliorato e nuovi contenuti non ancora confermati, ne sapremo di più durante il Tokyo Game Show 2018, Conception Plus sarà infatti presente in formato giocabile allo stand Sony.

Al momento Conception Plus Ore no Kodomo wo Undekure! è ancora privo di una data di lancio per il Giappone e Spike Chunsoft non ha annunciato nulla riguardo un possibile arrivo in Occidente. La versione originale per PSP non è mai stata pubblicata in Europa e Nord America nonostante la forte richiesta del pubblico, non è escluso che la riedizione per PS4 possa invece vedere la luce sul nostro mercato.