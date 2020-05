Concerti in Fortnite: Democratici USA cercano ispirazione, tra Obama, Biden e Grand Canyon

Anche al di fuori della community videoludica, Fortnite: Battaglia Reale è ormai ampiamente conosciuto. Il merito di questo, oltre ai numeri da record registrati dal titolo, è da attribuirsi anche agli spettacolari eventi in-game organizzati periodicamente da Epic Games.

Dalla proiezione di clip cinematografiche inedite, come accaduto con Star Wars Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker, all'incredibile evento di lancio di Fortnite Capitolo 2, con l'ormai iconico buco nero che ha tenuto incollati allo schermo milioni di giocatori in attesa di scoprire cosa sarebbe accaduto in seguito alla riattivazione dei server, il free to play è stato recentemente in grado di attirare l'attenzione dell'utenza solitamente non interessata a i videogiochi. Uno degli ultimi eventi, il concerto di Travis Scott in Fortnite, ha in particolar modo colpito l'immaginazione di diversi esponenti del Partito Democratico USA.



A causa del Coronavirus, infatti, la tradizionale Convention Nazionale democratica, prevista per agosto, è attualmente a rischio cancellazione. Di conseguenza, la forza politica ha avviato una riflessione su possibili strade alternative da percorrere per una sua versione digitale. Ebbene, tra le proposte è emersa anche l'organizzazione di un evento in "stile Fortnite", con la possibilità di trasformare la Convention in una grande festa digitale. Una soluzione le cui potenzialità sono state evidenziate anche da Stefan Smith (ex responsabile per l'online engagement per la campagna presidenziale di Pete Buttigieg): "Date all'America un gigantesco avatar del Presidente Obama che presenta un altro avatar di Joe Biden mentre svettano di fronte ad un rendering digitale di un'America che muta attraverso le ere. Date all'America Joe Biden che accetta la candidatura da un monumento nazionale come il Grand Canyon mentre il sole tramonta dietro di lui".



Al momento, nulla è stato ovviamente deciso e molte ipotesi sono al vaglio del Partito Democratico USA, ma resta comunque interessante evidenziare l'impatto sulla società che sta avendo il "fenomeno Fortnite".