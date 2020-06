Concerto di Fortnite con Young Thug, Diplo e Noah Cyrus: come guardare lo show

Epic Games ha annunciato un nuovo concerto in Fortnite: dopo il grande successo di Astronomical con Travis Scott, questa volta sarà Diplo a presentare il suo nuovo album nel Battle Royale numero uno al mondo. Ma come fare per accedere al concerto?

Il concerto Diplo Presents Thomas Wesley (featuring Young Thug e Noah Cyrus) inizierà venerdì 26 giugno alle 03:00 del mattino, in cancelli apriranno trenta minuti prima ma potete arrivare anche a evento in corso. Come fare per assistere allo show? E' molto semplice, vi basterà entrare in Battaglia Reale e selezionare la Playlist Party Reale... il gioco è fatto. Non potete stare alzati in piena notte per guardare il concerto? anche in questo caso nessuna paura perchè Epic ha previsto una replica in programma il 29 giugno alle 18:00, ora italiana.

E ricordatevi che per festeggiare la premiere del nuovo album di Diplo Epic Games rimetterà in vendita nel negozio alcuni costumi come Mortafiamma, Desperado, Rio Grande, Frontiera, Ladrona e Vita Notturna oltre all'emote Esilarante, disponibili dalle 02:00 di giovedì 25 giugno. Non sembrano invece essere previste ricompense di alcun tipo per chi guarderà il concerto, al contrario di quanto accaduto per Astronomical e il suo deltaplano esclusivo.