Concerto a tema FF7 a ridosso dell'E3 2019: novità in arrivo su Final Fantasy 7 Remake?

Presentato per la prima volta ufficialmente nel corso dell'E3 2015, Final Fantasy 7 Remake continua ad essere attesissimo dai videogiocatori, ma le informazioni in merito al progetto, purtroppo, scarseggiano. Che l'E3 2019 possa essere la volta buona per saperne di più?

A far emergere questa speranza è un'informazione recentemente condivisa dall'account Twitter ufficiale di Final Fantasy. Come potete verificare in calce a questa news, con il cinguettio viene infatti annunciato un evento piuttosto interessante. Si tratta di "FINAL FANTASY VII - A Symphonic Reunion", il primo concerto ufficiale dedicato a Final Fantasy VII. Ad attirare immediatamente l'attenzione della Community Videoludica sono state la data e la località scelta per l'evento. Il concerto avrà infatti luogo il prossimo 9 Giugno, alle ore 6 PM PDT, presso il Dolby Theatre di Los Angeles.

L'evento si colloca così a ridosso dell'E3 2019, che si svolgerà nella Città USA tra 11 e 14 giugno. Tale circostanza ha spinto parte della Community a domandarsi se questa non possa dunque rappresentare l'occasione scelta da Square Enix per alzare il sipario sull'ancora misterioso Final Fantasy VII Remake. Ad ora, la Software House non ha purtroppo fornito alcuna conferma in merito: non resta dunque che attendere eventuali ulteriori informazioni per saperne di più.

Nei giorni immediatamente antecedenti all'importante manifestazione losangelina, come da tradizione, numerosi Attori dell'industria videoludica offriranno un ricco calendario di Conferenze E3 2019. Proprio nella data di domenica 9 giugno si terrà, ad esempio, la Conferenza E3 2019 di Microsoft, fissata dalla Casa di Redmond per le ore 22:00 del fuso orario italiano.