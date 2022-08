Si conclude eFootball Championship Open 2022, i risultati della finale

Lo scorso giugno l’eFootball Championship Pro 2022 si è concluso con la vittoria di AS Monaco Esports e un quarto posto per AS Roma, ma ora è la volta di condividere i risultati dell’eFootball Championship Open 2022, competizione amatoriale per i giocatori di tutto il mondo.

L'eFootball™ Championship Open è una competizione suddivisa in tre regioni geografiche: Asia, Oceania e altre aree; Europa e Africa; Americhe. Ciascuna regione è stata poi divisa in quattro gruppi a seconda delle piattaforme in uso: PlayStation, Xbox, PC Steam e Mobile. Sei giocatori per piattaforma (due per regione) sono stati ammessi alle finali mondiali.

Ogni anno la competizione funge da porta d'accesso per i giocatori dilettanti che vogliono mostrare le loro abilità ai club professionistici, con storie notevoli di ex partecipanti che sono stati ingaggiati dopo i loro successi nell'Open. L'eFootball™ Championship Pro di quest'anno comprendeva ex giocatori dell'Open come Mucahit del Galatasaray, Gagliardo28 dell'AS Roma e Nezka, MVP del torneo, dell'AS Monaco.

Le finali mondiali hanno visto una serie di incontri 1v1 tra gli ultimi sei classificati di ogni piattaforma, culminati con la vittoria dei quattro campioni:

PlayStation – Futefacil10

Xbox – xNaples17x

PC Steam – Verdy_Takaki_

Mobile – ig_asgard_azizi

xNaples17x, il vincitore italiano della categoria Xbox, ha commentato: "Sono davvero entusiasta di questa grande esperienza. È stato molto difficile per me perché ho giocato contro giocatori molto forti, quindi la soddisfazione è ancora più grande".

Riguardo il calcistico di casa Konami, ricordiamo che il 21 luglio è arrivato l’update 1.1.4.