Si conclude la Spring Season dell'ESL Vodafone Championship

Cala il sipario sulla Spring Season dell'<>ESL Vodafone Championship e annuncia gli ultimi due campioni nazionali, al termine di quattro lunghi mesi in cui team e player si sono affrontati a viso aperto, per conquistarsi il diritto di accedere alle finali.

Il vincitore di ESL Vodafone Championship e nuovo campione nazionale di Clash Royale è Bazaar che ha sconfitto in una appassionante finale Filo Rambo.

I due avevano avuto la meglio su Solterino e Fizzo.

Campioni nazionali di Brawl Stars si sono laureati gli Outsiders prevalendo in finale sui Mkers. Nel corso delle semifinali avevano eliminato Outplayed e Qlash Forge.

Il pubblico online di ESL Vodafone Championship ha seguito da casa le adrenaliniche partite dell’intera Spring Season, in cui i migliori giocatori e squadre italiane, si sono sfidati per aggiudicarsi l titoli di campioni nazionali e vincere un montepremi complessivo di 20.000 € per tutti e tre i titoli (Brawl Stars, Clash Royale, CS:GO).

Tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale, su Facebook, Instagram e Twitter.