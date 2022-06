Si conclude University Master, massimo torneo FIFA 22 per atenei italiani: i risultati

Dopo avere assistito alla finale italiana della competizione Predator Race Cup 2022 tenutasi su Assetto Corsa, assistiamo anche alla conclusione del torneo di FIFA 22 University Master 2022, competizione tra atenei italiani che ha visto la vittoria di Im_Adam00 nell’incantevole cornice di Villa Doria D’Angri a Napoli.

La finalissima ha ospitato 160.000 spettatori unici su Twitch ed è stato un vero e proprio show grazie alla partecipazione dal vivo del telecronista sportivo Pierluigi Pardo e al collegamento del campione della Nazionale italiana Giorgio Chiellini. Durante le fasi del torneo, poi, sono stati coinvolti caster e talent del mondo esports come Tommaso Oppini aka Don Oppini, Lorenzo Giannotta aka NoWeakFut, il campione della eSerieA 2020/2021 Danilo Pinto aka ut7danipitbull33 e lo speaker radiofonico Bryan Ronzani, host dell’evento.

Il Torneo dei Campioni, che si è tenuto in modalità “Winner and Loser Bracket”, ha visto sfidarsi 10 giovanissimi studenti e decretare i vincitori delle tre borse di studio da 5mila euro. Inoltre, sono stati assegnati tre premi speciali: quello della critica sponsorizzato da Inter-eSport è stato vinto da NelloTaver7 che ha creato il gioco più spettacolare; il premio dello studente più skillato è stato assegnato da Lemonsoda Energy Activator a DonKnown con la miglior media accademica; Eurospin, infine, ha premiato il miglior marcatore Im_Adam00 che ha totalizzato il maggior numero di gol durante il Torneo dei Campioni.

Massimiliano Spinelli, Marketing Manager Energy Drinks di Ceres S.P.A., ha dichiarato: “Il mondo del gaming in Italia sta avendo un’evoluzione importante, diventando un touchpoint sempre più strategico per Brand come Lemonsoda Energy Activator, in virtù dell’affinità con il target primario della Categoria. Il grande plus degli University Master e di 2Watch, inoltre, sta nel non fermarsi all’aspetto puramente ludico ma di spingersi oltre, creando un valore aggiunto sia per i partecipanti che per i brand sponsor. Il successo della manifestazione è la conferma della bontà di un progetto che ci ha da subito entusiasmati e convinto come azienda ad intraprendere questa partnership”.

Gianluca Varano, Digital Development & New Business Director de La Gazzetta dello Sport, ha invece osservato come i numeri raggiunti dalla University Master sono sintomo della crescente rilevanza che ha il settore degli eSport presso il pubblico italiano.