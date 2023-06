Si è concluso l'eFootball Championship Pro 2023: tutti i dettagli sui vincitori

Di recente si è chiuso l'eFootball Championship Pro 2023, evento competitivo incentrato sul calcistico gratis firmato Konami che ha segnato il ritorno alle gare offline dopo qualche anno di stop dovuto alla pandemia.

Dopo ben sette settimane di campionato regolare ed una durissima fase a eliminazione diretta, ad uscirne vincitori sono stati gli abilissimi giocatori del Manchester United, che in quel di Barcellona (Spagna) hanno superato il Bayern Monaco. Vinta al meglio delle tre con uno 0-2, è stata quindi la squadra inglese ad essersi aggiudicata l'ambito trofeo nella competizione annuale.

Non è però finita qua l'estate del gioco Konami, che si prepara alle finali mondiali dell’eFootball Championship Open 2023. Alla competizione prenderanno parte 10 giocatori, i quali voleranno a Ginza (Tokyo) per contendersi a suon di gol la prima posizione tra sabato 22 luglio e domenica 23 luglio 2023. L'evento coinvolgerà sia la versione PlayStation che quella mobile del calcistico.

Per chi non lo sapesse, eFootball 2023 può essere scaricato gratuitamente su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Android e iPhone/iPad.

