Concord è un FPS multiplayer incentrato sul PVP: primi dettagli sul gioco PS5 e PC

In occasione del PlayStation Showcase è stato annunciato Concord, una nuova produzione di stampo Sci-Fi firmata da Firewalk. Fino ad ora sapevamo davvero poco sul titolo, ma tramite il PlayStation Blog possiamo apprendere maggiori informazioni sul progetto in arrivo su PS5 e PC durante il prossimo anno.

Come leggiamo dal post ufficiale di Sony, Concordo è uno sparatutto in prima persona incentrato sulla componente PvP. Il titolo intende sfruttare tutte le potenzialità che solo un titolo multigiocatore può regalare ad un'appassionata community di giocatori: "Concord riguarda l'unione di più popoli. È il potere dei giochi di creare connessioni e ispirare il gaming sociale. Il team di Firewalk è guidato dal tipo di momenti emozionanti e inaspettati e dalle esperienze condivise che i giochi multiplayer sanno creare. Ogni volta che accedi è l'inizio di una nuova avventura e ogni partita è l'occasione per una nuova storia. Sono questi ideali che definiscono Concord, il suo universo unico di mondi vibranti e il suo ricco cast di personaggi pittoreschi".

Al momento, Firewalk, acquisita da Sony ad aprile di quest'anno, preferisce non svelare ulteriori dettagli e invita i possessori di PC e PlayStation 5 ad attendere aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi, in attesa del debutto fissato al 2024.