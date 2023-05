Concord è la nuova IP di Firewalk: arriva nel 2024, ecco il trailer

Il PlayStation Showcase di maggio si sta rivelando il palco scelto da Sony per presentare i titoli in lavorazione presso i suoi nuovi studi di sviluppo. Dalle fucine creative di Firewalk arriva dunque il reveal di Concord.

Presentata con il trailer che potete visionare in apertura, la nuova IP sembra poter vantare atmosfere di stampo sci-fi. Per il momento, purtroppo, il filmato non propone scene di gameplay effettive, ma solamente suggestioni cinematiche piuttosto generiche.

In attesa di maggiori dettagli sull'astronave protagonista del filmato, il team di Sony conferma che sarà necessario pazientare ancora un po' prima di poter immergersi nel mondo di Concord. Il titolo sviluppato da Firewalk diverrà infatti disponibile solamente nel 2024, con lancio in programma su PlayStation 5 e PC.

Per gli amanti delle atmosfere sci-fi e cyberpunk, ricordiamo che il PlayStation Showcase ha presentato anche il primo trailer di Ghostrunner 2.