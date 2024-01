Concord verrà mostrato al nuovo PlayStation State of Play? Noto insider ne è sicuro

Iniziando a diffondersi rumor su un nuovo PlayStation State of Play per questa settimana, che vedrebbe la presenza di giochi molto attesi come Death Stranding 2 e Rise of the Ronin. Ma tra questi ci sarebbe spazio anche per Concord, nuova IP di Firewalk per PlayStation 5 e PC.

Ad esserne sicuro è il noto insider Billbil-kun che sostiene come un'approfondita presentazione del gameplay di Concord andrà in scena durante il prossimo PlayStation State of Play. Considerato che il gioco è ancora sostanzialmente avvolto nel mistero, per il leaker una presentazione durante il nuovo evento targato PlayStation sarebbe l'occasione per scoprirne più a fondo meccaniche, storia e personaggi, con le atmosfere dell'opera che ricalcherebbero lo stile dei Guardiani della Galassia di casa Marvel.

Annunciato nel maggio del 2023 ed impostato come un FPS multiplayer incentrato sul PvP, Concord è stato confermato in uscita nel 2024 al momento della sua originale presentazione. Se nel frattempo non ci sono stati cambiamenti il suo esordio sul mercato non sarebbe dunque ancora troppo lontano, motivo per cui una sua presenza al prossimo State of Play potrebbe essere piuttosto probabile. Lo stesso Billbil-kun si è spesso rivelato affidabile con le sue soffiate, pertanto non resta che attendere il nuovo evento Sony per scoprire cosa aspettarci da Concord.