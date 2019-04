Concorso Perfetto su Switch, estratti i fortunati vincitori

Abbiamo estratto i 6 vincitori del contest "Concorso Perfetto su Switch" che si è tenuto a febbraio sulle pagine di Everyeye.it: volete sapere chi sono i vincitori? Continuate a leggere...

Davide Pelino (foto sull'elicottero) Mattia Fisicaro (foto Urlo di Munch) Anna Pintarelli

A. Dal Dosso R. Macino A. Piacentini

I tre vincitori, scelti in base a originalità e creatività della fotografia, originalità del posto scelto e creatività e simpatia del soggetto sono:I tre vincitorisono invece:

COME SI PARTECIPAVA?

Fatevi una foto insieme alla vostra Nintendo Switch, mentre giocate oppure semplicemente in posa!





IN MULTIPLAYER, PORTATILE O DAVANTI ALLA TV?

Ovviamente potete fotografarvi in tutte e tre le modalità di fruizione della console: durante una sessione in multiplayer locale con gli amici, quando usate le console in modalità portatile, oppure quando è collegata alla dock station e siete davanti alla vostra tv.

Dopodiché dovrete inviare la fotografia all’indirizzo email perfettosuswitch@everyeye.it, indicando chiaramente il vostro nome e cognome, ed allegando anche una copia del documento di identità. Per partecipare avete tempo dal 4 febbraio fino al 25 febbraio 2019.

COME SI VINCE?

Ci saranno in totale 6 vincitori, 3 saranno semplicemente estratti a sorte tra tutti i partecipanti, altri 3 saranno scelti dalla giuria in base alla qualità delle foto inviate. Le foto saranno giudicate secondo i seguenti criteri di valutazione:

originalità e creatività della Fotografia;

originalità del posto scelto;

creatività e simpatia del soggetto.

QUALI SONO I PREMI?

Tra tutte le immagini che verranno inviate saranno selezionati 3 vincitori, che si aggiudicheranno le carte regalo Nintendo eShop card, utilizzabili unicamente per effettuare acquisti negli eShop Nintendo online, ognuna delle quali avrà un valore commerciale pari a 70,00 euro.

LE FOTO MIGLIORI, PUBBLICATE SU EVERYEYE.IT

Quando inviate le vostre foto, non dimenticatevi di allegare questo documento firmato (Liberatoria per i maggiorenni, Liberatoria per i minorenni): una semplice liberatoria per la pubblicazione degli scatti migliori sulle pagine del sito! Non è obbligatorio per la partecipazione al concorso.



VIETATI GLI SCATTI PERICOLOSI

Everyeye.it vi raccomanda di essere creativi, ma di non mettervi in nessun modo in situazioni di pericolo solo per realizzare la foto, gli scatti che dovessero presentare situazioni di pericolo verranno automaticamente esclusi dal concorso, per cui, non fatelo!

IL REGOLAMENTO COMPLETO

Per conoscere più a fondo tutti i dettagli del concorso potete consultare il regolamento completo su questa pagina (link al documento). Ricordate che potrete inviare diverse fotografie, ma avrete l’opportunità di partecipare al concorso una volta soltanto.

È tutto per il momento: cosa state aspettando? Prendete la vostra macchina fotografica, stringete tra le mani la vostra console e date libero sfogo alla creatività. In bocca al lupo e buon divertimento!