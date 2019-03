Concrete Genie arriverà ad ottobre? Un indizio dai Siti di Playstation Italia e Spagna

Nel corso del Playstation State of Play di Marzo, Sony ha mostrato al pubblico un nuovo Trailer di Concrete Genie ed ha annunciato un posticipo per il Gioco.

La produzione videoludica di Pixelopus Game era infatti originariamente attesa per la fine dello scorso anno e, successivamente, per la primavera 2019. Durante l'evento, è stato invece confermato che Concrete Genie farà il proprio esordio su Playstation 4 nel corso degli ultimi mesi di quest'anno. Non è stata fornita una data di pubblicazione precisa, ma un indizio in merito potrebbe essere stato avvistato sui Siti Ufficiali di Playstation Italia e Playstation Spagna.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, entrambi i portali riportano come data di pubblicazione il 27 ottobre 2019. La data, va sottolineato, risulta tuttavia corrispondere ad una domenica, giorno della settimana che raramente ospita la pubblicazione di nuovi Titoli. La sua indicazione sui due portali Playstation potrebbe tuttavia rappresentare un'indicazione legata ad un arrivo di Concrete Genie su PS4 nel corso del mese di ottobre.



Ad ora, per avere conferme sull'esordio del Titolo non resta che pazientare ed attendere che Sony e Pixelopus Game decidano di condividere dettagli ufficiali in merito alla data di pubblicazione del Gioco. Segnaliamo a Lettori e Lettrici che, recentemente, il Team di Sviluppo ha condiviso interessanti informazioni su gameplay e supporto VR di Concrete Genie.