Concrete Genie: l'esclusiva per PlayStation 4 è ufficialmente in fase Gold!

Il team di sviluppatori di Pixelopus è lieto di annunciare, dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, il raggiungimento di un importantissimo traguardo.

La software house ha infatti confermato che la propria nuova creazione videoludica, Concrete Genie, è finalmente entrato in fase Gold! Questo implica che il processo di sviluppo del gioco è giunto a termine e che il titolo è pronto per raggiungere le case dei videogiocatori. Concrete Genie, lo ricordiamo, è atteso in esclusiva su PlayStation 4, piattaforma sulla quale approderà il prossimo 9 ottobre.

La produzione accompagnerà i videogiocatori in un viaggio che li condurrà a Denska, piccola cittadina abitata da pescatori, afflitta purtroppo dall'inquinamento e ormai quasi abbandonata. Qui, faremo la conoscenza del giovane protagonista: Ash. Quest'ultimo è un ragazzo dal carattere timido, che si ritrova ad essere vessato da alcuni bulli. Il giovane, tuttavia, si renderà presto conto di possedere un dono alquanto peculiare, che sconvolgerà la sua esistenza. Dipingendo le vie di Denska, Ash scoprirà infatti che i suoi dipinti possono prendere misteriosamente vita!



Per farvi un'idea delle atmosfere che vi attendono nella produzione di Pixelopus, potete dare uno sguardo al più recente trailer di Concrete Genie. Per ulteriori informazioni, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete inoltre trovare il nostro provato di Concrete Genie, a firma di Alessandro Bruni.