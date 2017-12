Concrete Genie: l'esclusiva PS4 in 10 minuti di gameplay tratti dalla demo della PSX 2017

Nelle scorse oreha pubblicato un video gameplay ufficiale ditratto dalla demo presente alla, l'evento che si sta svolgendo in questi giorni ad Anaheim, in California.

Potete ammirare il filmato in apertura di notizia. Per l'occasione, il gameplay è stato commentato da alcuni sviluppatori di PixelOpus, quello che è a tutti gli effetti lo studio interno più piccolo di Sony.

Viene offerta una panoramica degli strumenti creativi che i giocatori potranno utilizzare per dipingere i muri o per trasformare le città in foreste popolate da creature colorate, ognuna dotata di una propria intelligenza artificiale ed in grado di seguire il protagonista Ash. Gli sviluppatori hanno specificato che in questa fase si stanno concentrando nel mostrare gli aspetti creativi del titolo, mentre a partire dall'anno prossimo si focalizzeranno maggiormente sulle meccaniche dell'avventura, il cui tema principale è il bullismo.

Vi ricordiamo che Concrete Genie uscirà esclusivamente per PlayStation 4. Non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra pagina dedicata PlayStation Experience 2017 per scoprire tutte le novità in arrivo dalla fiera.