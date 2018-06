Concrete Genie: l'esclusiva PS4 si mostra in un nuovo video gameplay

Concrete Genie, la nuova esclusiva PS4 in sviluppo presso il team di Pixelopus, non è stato mostrato durante lo showcase E3 2018 di Sony, PlayStation ha finalmente svelato un video gameplay durante lo show floor della fiera di Los Angeles.

Durante il coverage effettuato da PlayStation Live, che sta portando in Rete numerosi video gameplay in dretta streaming, c'è stato spazio per il nuovo gioco di Pixelopus, che si è mostrato un una clip che ci ha permesso di ammirarne il gameplay.

Il video mostra che sarà possibile sfruttare le varie funzionalità del controller Dualshock 4 per dar vita a magnifiche composizioni con la vernice: il protagonista potrà imbrattare svariate superfici per realizzare illustrazioni notevoli sotto il profilo artistico.

Nonostante Pixelopus sia, di fatto, uno dei più piccoli team first party in forza a Sony Interactive Entertainment, la nuova e colorata esclusiva PlayStation 4 sembra davvero suggestiva sul piano visivo. Il gioco uscirà per l'ammiraglia Sony, ma non ci è ancora dato conoscere la data di uscita specifica.

Vi piace il gameplay di Concrete Genie? Potete dargli uno sguardo visionando il video in apertura.