Concrete Genie: Guida e Trucchi per diventare pittori provetti a Denska

Il nuovo Concrete Genie di Pixelopus è disponibile in esclusiva su PlayStation 4, e ci vede impegnati nella missione di riportare i colori nei grigi quartieri di Denska. In questa mini-guida vi daremo alcuni consigli utili per muovere i primi passi nell'avventura.

Ecco cinque brevi consigli per diventare dei pittori provetti in Concrete Genie

Usate i controlli di movimento

In Concrete Genie è possibile sfruttare i sensori di movimento del DualShock 4 per dipingere inclinando il controller. Vi consigliamo di sfruttare questa feature, dal momento che renderà la meccanica della pittura ancora più divertente e intuitiva. Non sottovalutatela, e soprattutto non ignoratela.

Tornate a visitare le vecchie aree

Essendo un gioco open world, in Concrete Genie è possibile visitare le stesse regioni più volte, anche se avrete sbloccato nuove aree da esplorare. E ci sarà sempre un buon motivo per farlo. Alcuni cartelloni situati in una determinata area, per esempio, potrebbero diventare disponibili solo in una fase più avanzata dell'avventura, motivo per cui vale sempre la pena tornare indietro a visitarli di nuovo.

Avete bisogno di Super Pittura?

Se avete bisogno di un po' di Super Pittura extra, vi basta trovare un muro vuoto e chiamare i vostri Geni. Molto spesso chiederanno che venga disegnato qualcosa e, dando loro ciò di cui hanno bisogno, riempirete la vostra abilità della Super Pittura.

Evitate i bulli

A Denska si aggirano gruppi di bulli pronti a farvi le feste. Quando possibile, cercate sempre di evitarli con un approccio furtivo. A tale scopo vi torneranno molto utili i tetti delle case e degli edifici. Percorrendoli, infatti, potrete esplorare ampie porzioni della mappa senza farvi notare dai nemici.

Esplorate e interagite con gli oggetti

Le aree di Concrete Genie sono ricche di oggetti con i quali interagire, tra cui cassonetti e vecchie cianfrusaglie sparse per strada. Spesso e volentieri, avvicinandovi ad essi potrete trovare le pagine dell'album e i giornali, collezionabili che vi permetteranno di sbloccare i relativi trofei del gioco. Se siete dei completisti, non potete lasciarveli sfuggire.

Per saperne di più sul titolo, non dimenticate di leggere la nostra recensione di Concrete Genie.