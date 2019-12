Concrete Genie si prepara al Natale con un nuovo set di pennelli gratuito!

Le vacanze natalizie si fanno sempre più vicine, e i ragazzi di Pixelopus hanno ben pensato di preparare a dovere Concrete Genie, la loro esclusiva per PlayStation 4.

A partire da oggi è disponibile al download per tutti i giocatori la nuova patch 1.06, che aggiunge al gioco il Pacchetto schizzi pennelli festivi. Una volta scaricato l'aggiornamento, vi verrà chiesto se volete attivare il pacchetto festivo o meno. Scegliendo di sì, avrete l'opportunità di caricare il vostro salvataggio esistente oppure iniziare una nuova partita. Scoprirete così che molti pennelli sono stati rinnovati a tema natalizio, per darvi l'opportunità di creare tantissime nuove opere a tema.

L'annuncio del regalo natalizio è stato accompagnato dalle commosse dichiarazioni di Dominic Robilliard, Creative Director di Pixelopus, profondamente grato per l'accoglienza positiva riservata al gioco da critica e pubblico. "Quando stavamo lavorando a Concrete Genie, sapevamo che ci sarebbero stati dei rischi nel creare un gioco con un messaggio così personale e con un gameplay così profondamente creativo. Leggere tutte le fantastiche recensioni e ricevere una risposta così entusiasta da parte della community di PlayStation è stata una sorpresa incredibile. Tutti noi di Pixelopus siamo profondamente commossi dal vostro supporto e, in particolar modo, da tutti quelli che ci hanno contattato per dirci quanto il gioco li abbia colpiti o, addirittura, aiutati. Questa era infatti una delle nostre più grandi speranze in fase di sviluppo del gioco". Se volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Concrete Genie. L'esclusiva PS4, tra l'altro, è tra i giochi protagonisti dei Saldi Natalizi del PlayStation Store, ed è in vendita a 19,99 euro anziché 29,99 euro.