Concrete Genie per PS4: il nuovo trailer svela la data di uscita

Sony Interactive Entertainment e PixelOpus hanno diffuso oggi un nuovo trailer di Concrete Genie, avventura sviluppata dal team PixelOpus, il video svela inoltre la data di lancio del gioco, in arrivo durante l'autunno in esclusiva su PS4 e PS4 PRO.

Concrete Genie sarà disponibile dal 9 ottobre 2019, con i preorder sul PlayStation Store che dovrebbero essere aperti nel corso della giornata di oggi. Concrete Genie narra la storia di Ash, adolescente solitario preso di mira da alcuni bulletti... un giorno però la vita del ragazzo cambierà, quando scoprirà di poter dare vita a tutto quello che dipinge. Grazie alle sue opere viventi, Ash riuscirà a ripulire dal grigiore e dalla tristezza dell'inquinamento la cittadina di Denska, villaggio di pescatori che inizia ormai a stare troppo stretto al giovane protagonista.

Concrete Genie supporterà PlayStation VR nelle modalità Esperienza VR e Disegno Libero PS VR, la prima sarà incentrata sulla figura del genietto Splotch mentre la seconda permetterà di creare vere e proprie opere digitali utilizzando i controller Move come pennelli su tela.

Un progetto certamente interessante, Concrete Genie si presenta come uno dei titoli più attesi della seconda metà del 2019, in arrivo in esclusiva su PlayStation 4, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Concrete Genie per PS4.