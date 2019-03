Concrete Genie uscirà a fine 2019, nuovo trailer dall'evento State of Play

Nel corso dell'evento State of Play, il nuovo format comunicativo con cui Sony ha intenzione di tenere in costante aggiornamento i fan sui prossimi giochi in arrivo su PlayStation 4, è stato presentato un nuovo trailer dedicato a Concrete Genie, l'interessante avventura creativa sviluppata dai ragazzi di Pixelopus.

Concrete Genie racconta la storia di un ragazzo che, vittimizzato da un gruppo di bulletti, trova una valvola di sfogo dipingendo magicamente i muri della sua città. Impersonando il giovane protagonista, i giocatori potranno dar prova di tutta la propria creatività, conferendo letteralmente vita alle ambientazioni che faranno da sfondo alla narrazione. Il nuovo filmato, che vi abbiamo proposto in cima alla notizia, mette in mostra alcune scene cinematiche, che per l'appunto ci svelano qualche dettaglio sul comparto narrativo, e altre fugaci sequenze di gameplay in cui possiamo intravedere le creature fantastiche che, nate grazie al nostro estro creativo, potranno fare compagnia al ragazzo.

In chiusura del trailer possiamo notare come il gioco, inizialmente previsto per la fine del 2018 e poi rinviato alla stagione primaverile di quest'anno, è ulteriormente slittato all'autunno di quest'anno. Ricordiamo che Concrete Genie sarà pubblicato come esclusiva PlayStation 4. Se siete interessati ad approfondire ulteriormente il titolo di Pixelopus, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Concrete Genie.