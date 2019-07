Concrete Genie, Video Anteprima della nuova esclusiva PS4: viva il colore, abbasso i bulli

Le aspettative nei confronti di Concrete Genie sono alte fin da quando è stato annunciato con un trailer durante la conferenza di PlayStation alla Paris Games Week del 2017. Ad aver colpito i videogiocatori fin dal primo istante è stato il particolare concept del gioco di PixelOpus, che vede una misteriosa minaccia sconvolgere la vita di un borgo marittimo.

L'arma utilizzata da Ash per affrontarla è tanto insolita quanto originale: l'arte. Il protagonista combatte a colpi d'immaginazione, trasformando le facciate dei palazzi in una tela per la sua straripante creatività, con l'obiettivo di strappare i quartieri della città dalle grinfie delle tenebre. Durante queste fasi, è possibile scegliere tra una moltitudine di modelli (sbloccabili con la progressione e l'esplorazione) da piazzare sfruttando i controlli di movimento del Dualshock 4. Sebbene non sia possibile disegnare a piacimento, viene lasciata ampia libertà per quanto concerne il posizionamento, l'orientamento spaziale e la regolazione della grandezza.

Se volete saperne di più su Concrete Genie, che sembra avere tutte le carte in regola per regalare al pubblico un’esperienza profonda e sfaccettata, vi consigliamo di guardare la Video Anteprima in apertura di notizia e di leggere l'approfondito speciale su Concrete Genie a cura del nostro Alessandro Bruni. L'arrivo sugli scaffali è previsto per il prossimo 9 ottobre esclusivamente su PlayStation 4 (con supporto a PS VR).