Concrete Genie: video gameplay tratto dalla versione pre-Alpha mostrato alla PSX 2017

Dopo l'avvenuto allaè tornato a mostrarsi alla conferenza d'apertura dellache si è svolta stamani all'alba.

Per l'occasione, è stato mostrato un video gameplay di circa 10 minuti tratto dalla versione pre-Alpha del gioco, che potete ammirare in apertura di notizia. Nel titolo sviluppato da PixelOpus (già responsabili di Entwined) i giocatori impersoneranno Ash, un giovane ragazzo vittima di bullismo che con l'aiuto di alcune amichevoli creature darà letteralmente vita al suo mondo dipingendolo.

Gli sviluppatori sono intenzionati a creare un titolo capace di far sentire i giocatori degli artisti, mettendo a loro disposizione tantissimi strumenti da utilizzare per dipingere. Attualmente sono impegnati nel bilanciamento dell'esperienza, nel tentativo di fornire agli utenti la giusta dose di assistenza lasciandoli tuttavia il più possibile liberi di esprimere la propria creatività. Hanno poi affermato che il team è composto da circa 14 persone, e che il gioco è in sviluppo da 3 anni.

Concrete Genie sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 nel corso del 2018.