Si può condividere un account PlayStation Plus su PS4?

L'abbonamento al servizio PlayStation Plus offre innumerevoli vantaggi, come la possibilità di ricevere sconti o giochi gratis ogni mese. Per questo è sempre stato molto apprezzato dagli utenti Sony, che spesso si chiedono se sia possibile condividerlo con un altro profilo invece di acquistare due abbonamenti separati.

Fortunatamente, Sony ha fatto in modo (già dai tempi di PlayStation 3) che sia possibile condividere l'abbonamento e tutti i suoi vantaggi a qualsiasi account che effettui l'accesso sulla console del proprietario del servizio.

Innanzitutto, assicuratevi che l'abbonamento sia attivo e collegato al vostro profilo principale, cioè l'account con il quale avete effettuato l'acquisto digitale del servizio (o che avete usato per sbloccarlo con un codice). Questo è il profilo su cui sono attive tutte le funzionalità online dell'abbonamento, come quella dei giochi PlayStation Plus gratis ogni mese.

Per poter usufruire, con un altro account, del PS Plus, usate il vostro profilo principale per dirigervi alle Impostazioni della console, nella sezione PSN. Da qui, selezionate la voce Attiva come PS4 principale e avrete finito. Facendo accesso su questa stessa PlayStation 4 con un qualsiasi altro account PSN che non ha acquistato l’abbonamento PlayStation Plus, potrete accedere a titoli multiplayer online e giocare quelli del PlayStation Plus. Ovviamente, però, non avrete l’accesso agli sconti dedicati ai possessori dell’abbonamento e non potrete scaricare i giochi resi gratuiti ogni mese. Questo perché in realtà il secondo profilo non ha acquistato l'abbonamento, ma può usufruire delle funzionalità di rete sulla PlayStation 4 impostata come console principale da un utente che abbia, invece, l'abbonamento attivo.

