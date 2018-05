Conferenza Bethesda E3 2018 commentata su Twitch lunedì 11 giugno alle 03:30 del mattino

Bethesda non è certo un publisher che ama stare con le mani in mano e per l'E3 di Los Angeles la compagnia del Maryland sembra avere in serbo molto sorprese... sorprese che scopriremo lunedì 11 giugno alle 03:30 del mattino: per l'occasione commenteremo la conferenza in diretta su Twitch.

Cosa possiamo aspettarci dallo showcase E3 di Bethesda? I rumor vorrebbero la compagnia intenta a presentare il sequel di DOOM oltre alla nuova IP Sci-Fi Starfield, in uscita durante l'autunno. Confermata anche una presentazione approfondita di RAGE 2 mentre difficilmente ci sarà spazio per franchise come The Evil Within, Dishonored e Wolfenstein.

E per quanto riguarda The Elder Scrolls? Un teaser di The Elder Scrolls VI non è escluso a priori stando ad alcuni riferimenti comparsi sul web, tuttavia per il momento si tratta solamente di speculazioni prive di conferma. I fan inoltre sperano nell'annuncio di uno spin-off di Fallout, stile Fallout New Vegas, oppure una riedizione di Fallout 3 per festeggiare il decimo anniversario del gioco. Saranno accontentati? Probabilmente sì, a giudicare dal misterioso teaser pubblicato da Bethesda...

L'appuntamento con la conferenza E3 Bethesda è fissato lunedì 11 giugno alle 03:30 del mattino (ora italiana), vi invitiamo a sintonizzarvi su Twitch per poter seguire lo show commmentato e tradotto. Iscrivendovi al canale Twitch riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre la registrazione è indispensabile per poter interagire in diretta con la redazione e la community.

