Conferenza Bethesda E3 2019 commentata in diretta lunedì 10 giugno dalle 02:30

Bethesda è stata una delle prime compagnie ad assicurare la sua presenza all'E3 2019, e non ha neppure avuto paura di alzare le aspettative dei giocatori, preannunciando la serata più importante dell'anno il cui tema sarà "tutti insieme".

La conferenza stampa della compagnia americana, la quinta della sua storia all'E3, prenderà il via alle ore 02:30 del 10 giugno. Direttamente da Los Angeles, i nostri inviati seguiranno l'evento assieme a voi sul canale Twitch di Everyeye, commentando in italiano tutto ciò che verrà presentato. Bethesda ha già messo in chiaro che verrà offerto uno sguardo approfondito a DOOM Eternal, promettente sparatutto di id Software previsto nel corso di quest'anno in una data non ancora definita (forse verrà annunciata proprio in tale occasione). Confermata, invece, l'assenza di Starfield e The Elder Scrolls 6, che si trovano ancora agli stadi iniziali dello sviluppo.

