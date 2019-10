La conferenza BlizzCon 2019 commentata su Twitch il primo novembre

Il primo novembre sarà una giornata decisamente impegnativa: non solo per la recensione di Death Stranding, venerdì infatti si terrà anche la BlizzCon 2019, con cerimonia di apertura in programma alle 19:00 ora italiana. La commenteremo in diretta su Twitch!

Insieme a Gabriele Carollo seguiremo anche il Pre Show (della durata di 30 minuti) a partire dalle 18:30 e dalle 19:00 commenteremo l'opening della BlizzCon 2019, evento che promette di riservare molte sorprese, almeno stando ai rumor degli ultimi giorni. Proprio venerdì primo novembre Blizzard potrebbe annunciare Diablo 4 (che alcune voci vorrebbero essere uno sparatutto in prima persona), Overwatch 2 (non è chiaro se un sequel o un maxi aggiornamento stile Fortnite Capitolo 2), la nuova espansione di World of Warcraft e nuovi contenuti per Hearthstone... oltre magari a una nuova IP.

Per scoprire quali siano i piani di Blizzard per la BlizzCon 2019 non ci resta che seguire la cerimonia di apertura, vi aspettiamo in diretta su Twitch venerdì 1 novembre dalle 18:30, non mancate. Nel frattempo, vi chiediamo, cosa vi aspettate da questo evento? Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione.