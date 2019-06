La conferenza E3 di Microsoft è stata la più vista su Twitch per il terzo anno di fila

L'E3 2019 ha chiuso i battenti da diversi giorni ormai, ma in rete si continua a chiacchierare degli annunci e dei giochi che si sono resi protagonisti durante la fiera losangelina. Per tutti i giocatori da casa, il piatto forte è stato indubbiamente rappresentato dalla conferenze. Qual è stata la più seguita? Ce lo svela GitHyp!

Stando alla consueta analisti statistica post-fiera pubblicata del portale, la conferenza E3 2019 di Microsoft è stata in assoluto la più seguita su Twitch con ben 1,5 milioni di spettatori. Il media briefing di Redmond ha così conquistato la prima posizione di questa speciale classifica per il terzo anno consecutivo, nonostante il calo dell'audience: l'anno scorso riuscì infatti ad attrarre 1,7 milioni di spettatori! Per chi se lo stesse chiedendo, Sony, la grande assente di quest'anno, nel 2018 arrivò ad 1,5 milioni.

Chiudono il podio Ubisoft con 1,4 milioni di spettatori (in calo rispetto all'anno scorso) e Bethesda con 1,2 milioni (in aumento). A seguire potete consultare la classifica completa:

Microsoft Xbox - 1,5 milioni di spettatori (1.7 milioni nel 2018) Ubisoft - 1,4 milioni di spettatori (1.6 milioni nel 2018) Bethesda - 1,2 milioni di spettatori (964 mila nel 2018) Square Enix - 888 mila spettatori PC Gaming Show - 853 mila spettatori (893 mila nel 2018) Nintendo - 728 mila spettatori (679 mila nel 2018) Devolver Digital - 678 mila spettatori Electronic Arts - 463 mila spettatori (528 mila nel 2018)

Ottima la quinta posizione del PC Gaming Show, che è riuscito a far meglio persino di Nintendo. Débâcle invece per Electronic Arts e il suo deludente EA Play 2019, che chiude la classifica con soli 463 mila spettatori, in calo rispetto all'anno scorso e dietro persino a Devolver Digital.