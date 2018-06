Conferenza E3 PlayStation: gli annunci giornalieri sostituiranno il classico Pre-Show

Sony ha annunciato ieri uno speciale Countdown to E3: dal 6 al 10 giugno, la compagnia svelerà una novità PlayStation al giorno, in attesa della conferenza E3 2018 prevista per martedì 12 giugno alle 03:00 del mattino, ora italiana.

Questa nuova strategia comunicativa sostituirà il tradizionale Pre-Show che si teneva abitualmente prima della conferenza vera e propria, come confermato da Sid Shuman su Twitter. In questo modo, gli annunci dovrebbero godere di una cassa di risonanza maggiore, anzichè essere condensati in una frenetica presentazione. Questo il calendario del Countdown to E3 di Sony:

Mercoledì 6 giugno alle 17:00 - Presentazione nuovo gioco PS4 con supporto VR

Giovedì 7 giugno alle 17:00 - Annuncio data di uscita di un gioco Worldwide Studios

Venerdì 8 giugno alle 18:00 - Annuncio nuovo gioco PlayStation 4

Sabato 9 giugno - Annuncio nuovo gioco PS4/PSVR

Domenica 10 giugno - Dettagli su un titolo molto atteso per PlayStation VR

La conferenza Sony E3 2018 è in programma per martedì 12 giugno alle 03:00 del mattino, potrete seguirla in diretta, commentata in italiano, sul canale Twitch di Everyeye.